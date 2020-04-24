Президент України Володимир Зеленський проігнорував зустріч екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з нардепами від "Слуги народу"

Про це пише Obozrevatel з посиланням на джерела.

Зустріч проходила в КВЦ "Парковий", а президента там не було.

Крім того, наголошується, що поки немає необхідної кількості голосів для призначення Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з питань реформ. Зокрема, кандидатуру Саакашвілі готові підтримати тільки 100 нардепів.

Зазначимо, на засіданні фракції "Слуга народу" Міхеїл Саакашвілі заявив, що не має наміру брати участь у місцевих виборах восени 2020 року.

"Я не збираюся йти ні на які вибори ніякої восени… і якщо піду, то разом з вами", - сказав Саакашвілі.

Також він заявив, що за багато років в українській політиці ще не бачив "такої класної команди".

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запропонував екс-голові Одеської ОДА стати радником прем'єр-міністра, але той відмовився. Що думає з цього приводу глава Кабміну Денис Шмигаль поки невідомо.

За словами джерела в "Слуги народу", 24 квітня Саакашвілі не будуть призначати, оскільки на засіданні монобольшинства думки депутатів розділилися, не всі готові підтримати його кандидатуру.

Очікується, що зараз Саакашвілі буде вести переговори з іншими партіями. Багато залежить саме від результатів цих переговорів. Зазначається, що саме з-за цього голосування можуть перенести вже на нову тиждень.

Призначити Саакашвілі на посаду віце-прем'єра може тільки Верховна Рада. Кабмін своїм рішенням зробити його в. не може.

Зазначимо, українці бурхливо реагують на події.

«Ну ось, вже скрізь Михуила повно. Чекаємо бігання по дахах і михомайданов», «Цирк Саакашвіллі запалює вогні», «Я дивлюся Міхо взагалі опустився...», «Починається епоха св. Міхо. Купуємо попкорн, буде весело», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Саакашвілі просить призначити його в Кабмін, «Слуги» розкрили деталі пригод: «Зачаровує».

Як повідомляла Politeka, в Україні неоднозначно сприйняли повернення Саакашвілі: "Видати його Грузії".

Також Politeka писала, що радісний Саакашвілі оголосив українцям про повернення в Кабмін.