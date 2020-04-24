Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал встречу экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили с нардепами от "Слуги народа"
Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на источники.
Встреча проходила в КВЦ "Парковый", а президента там не было.
Кроме того, отмечается, что пока нет необходимого количества голосов для назначения Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ. В частности, кандидатуру Саакашвили готовы поддержать только 100 нардепов.
Отметим, на заседании фракции "Слуга народа" Михеил Саакашвили заявил, что не намерен принимать участие в местных выборах осенью 2020 года.
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"Я не собираюсь идти ни на какие выборы никакой осенью… если и пойду, то вместе с вами", - сказал Саакашвили.
Также он заявил, что за много лет в украинской политике еще не видел "такой классной команды".
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура предложил экс-главе Одесской ОГА стать советником премьер-министра, но тот отказался. Что думает по этому поводу глава Кабмина Денис Шмыгаль пока неизвестно.
По словам источника в "Слуге народа", 24 апреля Саакашвили не будут назначать, поскольку на заседании монобольшинства мнения нардепов разделились, не все готовы поддержать его кандидатуру.
Ожидается, что сейчас Саакашвили будет вести переговоры с другими партиями. Много зависит именно от результатов этих переговоров. Отмечается, что как раз из-за этого голосование могут перенести уже на новую неделю.
Назначить Саакашвили на должность вице-премьера может только Верховная Рада. Кабмин своим решением сделать его и.о не может.
Отметим, украинцы бурно реагируют на происходящее.
«Ну вот, уже везде Михуила полно. Ждём беганья по крышам и михомайданов», «Цирк Саакашвилли зажигает огни», «Я смотрю Михо вообще опустился...», «Начинается эпоха св. Михо. Покупаем попкорн, будет весело», - пишут в сети.
Напомним, Саакашвили упрашивает назначить его в Кабмин, «Слуги» раскрыли детали похождений: «Очаровывает».
Как сообщала Politeka, в Украине неоднозначно восприняли возвращение Саакашвили: "Выдать его Грузии".
Также Politeka писала, что радостный Саакашвили объявил украинцам о возвращении в Кабмин.