Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сєітаблаєв пройшовся по українцям, виступаючим в РФ

Так, Ахтем Сєітаблаєв вважає, що музиканти і артисти не повинні бути поза політикою.

Українці, які виступають в РФ, просто хочуть заробити грошей, заявив режисер в інтерв'ю Лайму.

"Давайте речі називати своїми іменами. Прилетить 120 мм вам у двір – і відразу ви не стаєте поза політикою. Я нікого не засуджую, я кажу свою думку. Просто я хочу називати речі своїми іменами. Я переконаний в тому, що ті персонажі, які розповідають, мовляв, мистецтво поза політикою, хочуть тупо заробити грошей", - зазначив режисер.

Крім того, він додав, що такі люди нічого не втратили під час війни в Україні, вони просто продовжують жити, як жили раніше.

"І вони нікого не втрачали, у них ніхто не загинув, їх друзі не беруть участь ні у волонтерському русі, ні в житті країни. Вони живуть так, як вони жили завжди, і не хочуть нічого міняти. Я всім бажаю здоров'я і так далі, просто для мене це – бл*ді", - заявив Сєітаблаєв.

Також раніше повідомлялося, що Ахтем Сєітаблаєв заявив, що Україні треба бути готовою до розпаду Росії.

За його словами, ніхто не міг подумати про розвал Росії три роки тому, адже тоді не було жорстких санкцій, у яких зараз "тоне" економіка країни-агресора. Сєїтаблаєв зазначив, що не мріє про такий розвиток подій, але Росія "із століття в століття" проводить одну і ту ж саму політику щодо України.

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