Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев прошелся по украинцам, выступающим в РФ

Так, Ахтем Сеитаблаев считает, что музыканты и артисты не должны быть вне политики.

Украинцы, выступающие в РФ, просто хотят заработать денег, заявил режиссер в интервью Лайму.

"Давайте вещи называть своими именами. Прилетит 120 мм вам во двор – и сразу вы не становитесь вне политики. Я никого не осуждаю, я говорю свое мнение. Просто я хочу называть вещи своими именами. Я убежден в том, что те персонажи, которые рассказывают, мол, искусство вне политики, хотят тупо заработать денег", - отметил режисер.

Кроме того, он добавил, что такие люди ничего не потеряли во время войны в Украине, они просто продолжают жить, как жили раньше.

"И они никого не теряли, у них никто не погиб, их друзья не участвуют ни в волонтерском движении, ни в жизни страны. Они живут так, как они жили всегда, и не хотят ничего менять. Я всем желаю здоровья и так далее, просто для меня это – бл*ди", - заявил Сеитаблаев.

Также ранее сообщалось, что Ахтем Сеитаблаев заявил, что Украине нужно быть готовой к распаду России.

По его словам, никто не мог подумать о развале России три года назад, ведь тогда не было жестких санкций, в которых сейчас "тонет" экономика страны-агрессора. Сеитаблаев отметил, что не мечтает о таком развитии событий, но Россия "из столетия в столетие" проводит одну и туже политику в отношении Украины.

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