Легендарний російський рок-музикант Гарік Сукачов висловив свою позицію з приводу війни на Донбасі

Сукачов вважає, що РФ винна лише в тому, що захищає свої інтереси і ніякої відповідальності за свої дії вона нести не повинна.

Таку думку Сукачов виклав в ефірі телеканалу Дождь.

"Росія, величезна країна, несе за це відповідальність? Я вважаю, що влада РФ не несе. Тому що революція почалася в Україні і йшла досить довго. І це не перша революція. На Помаранчевій я теж був, бачив ці прапори і т. д. Все не однозначно", - прокоментував музикант.

На зауваження про те, що ж є російські військові, наприклад, псковські десантники, які також помирають на Донбасі і ніхто не відповідає за їх смерті, навіть генерали або Верховний Головнокомандувач зірка відповіла, що це їхня робота, і вони просто виконують свою задачу.

Врешті-решт Сукачов прийшов до висновку, що Росія має відношення до збройного конфлікту на території України:

"Звичайно має. Як будь-яка країна, яка зобов'язана захищати своїх та свої геополітичні інтереси. Я не думаю, що в цьому плані Росія відрізняється від будь-якої сильної держави".

Також раніше повідомлялося, що Гарік Сукачов заявив, що Україну в майбутньому не чекає нічого хорошого, так як для її жителів герої - Степан Бандера і представники "СС". За його словами, українців виховують з російським ворогом, не маючи на це ніяких підстав. Він вважає, що саме через це Україну не очікує нічого доброго, а народ країни незабаром зникне.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.