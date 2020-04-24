Легендарный российский рок-музыкант Гарик Сукачев высказал свою позицию по поводу войны на Донбассе

Сукачев считает, что РФ виновата лишь в том, что защищает свои интересы и никакой ответственности за свои действия она нести не должна.

Такое мнение Сукачев изложил в эфире телеканала Дождь.

"Россия, огромная страна, несет за это ответственность? Я считаю, что власть РФ не несет. Потому что революция началась в Украине и шла довольно долго. И это не первая революция. На Оранжевой я тоже был, видел эти флаги и т.д. Все не однозначно", - прокомментировал музыкант.

На замечание о том, что есть же русские военные, например, псковские десантники, которые также умирают на Донбассе и никто не в ответе за их смерти, даже генералы или Верховный Главнокомандующий звезда ответила, что это их работа и они просто выполняют свою задачу.

В конце-концов Сукачев пришел к выводу, что Россия имеет отношение к вооруженному конфликту на территории Украины:

"Имеет конечно. Как любая страна, которая обязана защищать своих и свои геополитические интересы. Я не думаю, что в этом плане Россия отличается от какого-либо сильного государства".

Также ранее сообщалось, что Гарик Сукачев заявил, что Украину в будущем не ждет ничего хорошего, так как для ее жителей герои - Степан Бандера и представители "СС". По его словам, украинцев воспитывают с русским врагом, не имея на это никаких оснований. Он считает, что именно из-за этого Украину не ожидает ничего хорошего, а народ страны вскоре исчезнет.

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