Радянський і російський співак Лев Лещенко зробив скандальну заяву про Україну

Лев Лещенко підписав листа на підтримку дій Путіна по анексії Криму. Вважає псевдореферндум, який відбувся на півострові, "свідомим вибором кримчан". І зовсім не розуміє, у чому Україна звинувачує Росію.

До всього іншого, він виправдовував свій підпис кремлівської байкою про утиски російської мови в Україні, якою користуються багато пропагандистів Російської Федерації.

"Мене турбує наявність праворадикальної екстремістської групи, яка диктує умови - це раз. Це є. Мене турбує неможливість людей говорити російською мовою. І не треба мені говорити, що цього немає. Тому що я знаю чудово, тому що я і на заході був", - заявляв Лещенко.

Співак зазначив, що його ранок починається з газети, і він стежить за новинами, а головне - довіряє російським ЗМІ.

"Ніде, в жодній газеті, в жодному журналі я не читав, що говорять про правих радикалів, які на сьогоднішній день мають якісь преференції в українському уряді. Мова не йде про Україну, про український народ. Приберіть правих радикалів, дайте статус російській мові і відродіть всі парламентські партії. Виконайте три умови - більше нічого. І Росія, може, Крим і віддасть вам",- вважає співак.

Варто нагадати, що СБУ заборонили артистові відвідувати Україну за свідоме порушення державного кордону і відвідування анексованого Криму, а також за свідому участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.