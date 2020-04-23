Співак вважає, що можна багато чого досягти лише повномасштабною війною

Російський співак Авраам Руссо висловився про конфлікт України і Російської Федерації

Авраам Руссо розповів в доном з російських ЗМІ про те, як зараз виглядають відносини між Росією і Україною і яке їх чекає майбутнє.

За його словами ніякого братства між країнами не буде, принаймні, в найближчі роки, так і Україна ніколи не стане частиною Росії, цього можна досягти лише повномасштабною війною.

"Відносини Росії і України - це питання часу. Через 10 років в Україні буде добре. Питання, що буде між народами? Братства найближчим часом не буде. Там дуже багато крові. На жаль, це сталося. Факт залишається фактом. Але у них не буде супер, але буде стабільність, однозначно. Україна ніколи не стане частиною Росії, це можна зробити тільки почавши війну", - заявив Руссо.

Так само, співак вважає, що Європа нібито боїться Росію, адже Європа лише загрожує РФ, але толком нічого не робить, щоб якось їй насолити.

"Європеєць не такий, коли ми голосно кричимо - для них це загроза. Тому вони бояться, обороняються. Я розумію чому. Тому що ми говорили з ними жорстко, вони злякалися. Те, що вони творять - це від страху того, що Росія повернеться, як раніше, може окупувати . І тому просить американців і НАТО - дайте нам побільше зброї, ми боїмося Росію!", - заявив Авраам Руссо.

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