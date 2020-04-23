Колишній радянський розвідник і однокурсник президента Росії Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець розповів



За його словами, біографія президента РФ має багато неточностей. Він запевняє, що Путін ніколи не служив у розвідці СРСР, у Ленінградському, на той час, відділенні КДБ, він займався канцелярською роботою - розбирав доноси студентів на професорів, ректорів.



Також він зазначив, що Володимир Путін не був у розвідці у Східній Німеччині. За його словами, в НДР не було резидентури КДБ і майбутнього лідера Росії просто відправляли туди по робочих справах.

"В його обов'язки директора Будинку дружби СРСР–НДР входило накрити поляну для високопоставлених товаришів з Москви, нагодувати, напоїти, отоварити в місцевих магазинах, знову накрити поляну, занурити бездушні тіла в літак і відправити назад в Москву", - зазначив колишній розвідник.

Крім того, він розповів, які клички були і є у президента РФ. За його словами, в КДБ Путіна називали Недопалком, після – Блідою Міллю, зараз – Ботоксом.

Раніше, в одному з інтерв'ю, Юрій Швець розповів, що Володимир Путін в закордонні поїздки бере з собою особистий біосортир, "щоб всюдисуще ЦРУ не дізналося з продуктів його життєдіяльності чим він хворий і скільки йому ще залишилося".

"Здоров'я Путіна – безумовне табу і серед російських ЗМІ. Це не просто розгойдування човна, це замах на святе, на основи основ", – запевняє він.

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