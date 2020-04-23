Бывший советский разведчик и сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец рассказал



По его словам, биография президента РФ имеет много неточностей. Он уверяет, что Путин никогда не служил в разведке СССР, в Ленинградском, на то время, отделении КГБ, он занимался канцелярской работой - разбирал доносы студентов на профессоров, ректоров.



Также он отметил, что Владимир Путин не был в разведке в Восточной Германии. По его словам, в ГДР не было резидентуры КГБ и будущего лидера России просто отправляли туда по рабочим делам.

"В его обязанности директора Дома дружбы СССР–ГДР входило накрыть поляну для высокопоставленных товарищей из Москвы, накормить, напоить, отоварить в местных магазинах, опять накрыть поляну, погрузить бесчувственные тела в самолет и отправить обратно в Москву", - отметил бывший разведчик.

Кроме того, он рассказал, какие клички были и есть у президента РФ. По его словам, в КГБ Путина называли Окурком, после – Бледной Молью, сейчас – Ботоксом.

Ранее, в одном из интервью, Юрий Швец рассказал, что Владимир Путин в зарубежные поездки берет с собой личный биосортир, "дабы вездесущее ЦРУ не узнало из продуктов его жизнедеятельности чем он болен и сколько еще ему осталось".

"Здоровье Путина – безусловное табу и среди российских СМИ. Это не просто раскачивание лодки, это покушение на святое, на основы основ", – уверяет он.

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