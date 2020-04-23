Російський актор Анатолій Бєлий висловився про перспективи розвитку та майбутнє Росії

Бєлого ображає, коли артистів, які підтримують мирні мітинги звинувачують в продажності і піарі, а їх позицію вважають «замовною». Сам він також неодноразово виходив на акції протестів і тепер не вірить ні владі, ні опозиції.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Собеседник.

«Системна машина придушення просто пішла катком на громадян. Тут, думаю, і була точка неповернення. Розумію: кожен повинен займатися своєю справою, люди мистецтва не повинні лізти в політику. Для цього є, як кажуть, спеціально навчені люди, і взагалі, політика – це брудна справа з будь-якої сторони, з якої не візьми, а в нашій країні тим більше», - вважає актор.

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«Я поки що досить песимістично налаштований по відношенню до нашого майбутнього. Наша історія якось так складається, що ми вічно в крові, то в рабстві, – який вже тут оптимізм? А іншого шляху тут і не було ніколи, на превеликий жаль, – хоч до самої Візантії копай», - зазначив Білий.

Тим не менш, актора радує, що в РФ зростає нове покоління вільнодумних громадян з правильною системою цінностей і бажанням відстоювати свою точку зору.

«Може бути, з них почнеться якийсь відлік у бік усвідомлення цінності кожної людини, що, власне, і повинно бути в основі нормального суспільства», - заявив він.

Артист привів у приклад сучасну Європу, яка пройшла довгий і нелегкий шлях становлення і сподівається, що хоча б через 40 років у Росії щось кардинально зміниться. Він також зазначив, що, незважаючи на проблеми з роботою, нещодавно відмовився грати в кіно «доблесного захисника правопорядку».

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