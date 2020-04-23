Российский актер Анатолий Белый высказался о перспективах развития и будущем России

Белого обижает, когда артистов, поддерживающих мирные митинги обвиняют в продажности и пиаре, а их позицию считают «заказной». Сам он также неоднократно выходил на акции протестов и теперь не верит ни власти России, ни оппозиции.

Об этом он рассказал в интервью изданию Собеседник.

«Системная машина подавления просто пошла катком на граждан. Здесь, думаю, и была точка невозврата. Понимаю: каждый должен заниматься своим делом, люди искусства не должны лезть в политику. Для этого есть, как говорится, специально обученные люди, и вообще, политика – это грязное дело с любой стороны, с какой ни возьми, а в нашей стране тем более», - считает актер.

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«Я пока что довольно пессимистично настроен по отношению к нашему будущему. Наша история как-то так складывается, что мы вечно то в крови, то в рабстве, – какой уж тут оптимизм? А другого пути здесь и не было никогда, к огромному сожалению, – хоть до самой Византии копай», - отметил Белый.

Тем не менее, актера радует, что в РФ растет новое поколение свободомыслящих граждан с правильной системой ценностей и желанием отстаивать свою точку зрения.

«Может быть, с них начнется какой-то отсчет в сторону осознания ценности каждого человека, что, собственно, и должно быть в основе нормального общества», - заявил он.

Артист привел в пример современную Европу, которая прошла долгий и нелегкий путь становления и надеется, что хотя бы через 40 лет в России что-то кардинально изменится. Он также отметил, что, невзирая на проблемы с работой, недавно отказался играть в кино «доблестного защитника правопорядка».

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