Відомий російський кінокритик, журналіст і ведучий Антон Долін висловився про помилки російської влади і відносинах Росії і України

В інтерв'ю виданню Собеседник він порівняв ситуацію в РФ з нападами хронічного бронхіту – «ти не можеш з цим нічого вдіяти, дуже соромно і гидко».

«Є усвідомлення того, що якісь люди несправедливо сидять у в'язниці, закони не виконуються, є цей жахливий, ганебний конфлікт Росії і України. Ці речі – як застарілий бронхіт…. Тебе може скрутити посеред ефіру, в метро або – це ось взагалі! – на концерті класичної музики. Та тому, що ти не можеш з цим нічого вдіяти, дуже соромно і гидко», — висловився Долін.

Ведучий уражається співвітчизникам, які воліють закривати очі на те, що відбувається навколо. Він ратує за те, щоб несправедливо засуджених політв'язнів випустили на свободу, оголосили перемир'я з Україною, а культурну і освітню сферу фінансували краще, ніж силові структури.

«Я не знаю, як себе лікують ті, хто живе, цього не помічаючи. Може, вони змушують себе вірити в якусь змову американців проти Росії або ще в щось – я не знаю. Але мені з цим живеться дуже важко. Я був би щасливий, якби всіх політв'язнів в Росії випустили на свободу, якщо б з Україною уклали мир, якщо б культура й освіта отримували більше грошей з бюджету, ніж силовики», — зізнається він.

При такому розвитку подій Долін б закрив очі на президентські амбіції російського лідера Володимира Путіна і не більше цікавився політикою. Крім того, він додав, що його мрія про примирення України і Росії була зруйнована Путіним, який не хоче цього робити.

«Я просто забув, що є політика, як виглядає президент, як його звуть, і мені було б все одно, скільки термінів він править. Та хоч би він себе царем коронував – плювати! Але, на жаль, це не так», — нарікає він.

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