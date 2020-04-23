Известный российский кинокритик, журналист и ведущий Антон Долин высказался об ошибках российской власти и отношениях России и Украины

В интервью изданию Собеседник он сравнил ситуацию в РФ с приступами хронического бронхита – «ты не можешь с этим ничего поделать, очень стыдно и противно».

«Есть осознание того, что какие-то люди несправедливо сидят в тюрьме, законы не выполняются, есть этот чудовищный, постыдный конфликт России и Украины. Эти вещи – как застарелый бронхит…. Тебя может скрутить посреди эфира, в метро или – это вот вообще! – на концерте классической музыки. И оттого, что ты не можешь с этим ничего поделать, очень стыдно и противно», — высказался Долин.

Ведущий поражается соотечественникам, которые предпочитают закрывать глаза на происходящее вокруг. Он ратует за то, чтобы несправедливо осужденных политзаключенных выпустили на свободу, огласили перемирие с Украиной, а культурную и образовательную сферу финансировали лучше, чем силовые структуры.

«Я не знаю, как себя лечат те, кто живет, этого не замечая. Может, они заставляют себя верить в какой-то заговор американцев против России или еще во что-то – я не знаю. Но мне с этим живется очень трудно. Я был бы счастлив, если бы всех политзаключенных в России выпустили на свободу, если бы с Украиной заключили мир, если бы культура и образование получали больше денег из бюджета, чем силовики», — признается он.

При таком развитии событий Долин бы закрыл глаза на президентские амбиции российского лидера Владимира Путина и не интересовался больше политикой. Кроме того, он добавил, что его мечта о примирение Украины и России была разрушена Путиным, который не хочет этого делать.

«Я просто забыл бы, что есть политика, как выглядит президент, как его зовут, и мне было бы все равно, сколько сроков он правит. Да хоть бы он себя царем короновал – плевать! Но, к сожалению, это не так», — сетует он.

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