Супермодель Сніжана Онопко гнівно висловилася про Україну

За її словами, вона допустила помилку, залишившись жити там і змінила б свою національність.

"Моя велика помилка була залишитися жити в цій країні, де люди не терплять людей з іншою думкою, з іншими поглядами, і людей, які не бояться висловлювати свою думку, це просто огидно, що в моїй країні люди настільки заздрісні, і зовсім не зрозумілі для мене!", – повідомила вона.

Також вона вважає, що ситуація в РФ відрізнятися від того, що відбувається в Україні.

"Росія все життя підтримувала мене набагато більше, тому що, хоч би що там було, вони своїх цінують і просувають своїх! Теж саме Бразилія, Іспанія, Америка, Великобританія та багато інших...Якби я могла, я б змінила свою національність, дуже шкода, що я все своє життя прожила в країні, в якій мене ненавидять!

– заявила Сніжана.









Раніше відомий режисер Роман Віктюк розповів, що робити незадоволеним життям в Україні людям.

Він звернувся до жителів Донбасу.

«Хочу жителям Донбасу сказати тільки одне: ви живете поза Бога, ви Його не чуєте. На секунду вимкніть всі телеканали, закрийте очі і побудьте в тиші. Без зла, без насильства, без вбивства. В цій тиші, долучившись до Неба, може бути, у вашій душі щось станеться. Повинно статися, якщо ви українці», - зазначив режисер.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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