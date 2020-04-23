Супермодель Снежана Онопко гневно высказалась об Украине
По ее словам, она допустила ошибку, оставшись жить там и изменила бы свою национальность.
"Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами, и людей, которые не боятся высказывать свое мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!", – сообщила она.
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Также она считает, что ситуация в РФ отличаться от того, что происходит в Украине.
"Россия всю жизнь поддерживала меня гораздо больше, потому что, как бы там ни было, они своих ценят и продвигают! Тоже самое Бразилия, Испания, Америка, Великобритания и многие другие... Если бы я могла, я бы изменила свою национальность, очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране, в которой меня ненавидят!
– заявила Снежана.
Ранее известный режиссер Роман Виктюк рассказал, что делать недовольным жизнью в Украине людям.
«Хочу жителям Донбасса сказать только одно: вы живете вне Бога, вы Его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийства. В этой тишине, приобщившись к Небу, может быть, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы», - отметил режиссер.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.