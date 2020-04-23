Росія – це країна, яка загрузла в нехлюйстві і абсолютному беззаконні, вважає відомий письменник та сатирик Михайло Жванецький

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню «Собеседник» і поділився своїм передчуттям щодо майбутнього країни.

Письменник, який свого часу був нагороджений орденом з рук російського президента Володимира Путіна, не боїться говорити правду про те, що відбувається в країні. Він упевнений, що скоро життя в РФ стане ще гіршим, ніж зараз.

«Все дорожчає. Завжди втішаєш себе: «Стало гірше, але ще терпимо». Але я інтуїтивно відчуваю наростання чогось нехорошого. Бачу перераховування грошей в кишенях… Був час, коли ти не знав, скільки у тебе в гаманці. А зараз повинен знати», – пояснив вона на своєму прикладі такі песимістичні очікування.

Він також дав влучну характеристику росіянам.

«Наше суспільство з радістю буде голодувати, але будуватиме ракети. Або авіаносець. У нас був «Адмірал Кузнєцов», але у нього, як ти знаєш, був великий недолік: коли він рушив, то відзначав свій маршрут чорним димом. Боляче говорити, та всі газети писали: наші космонавти бачили цей дим з космосу… А того, щоб і бути ситими, і запускати ракети, чомусь ніхто в уряді ще не запропонував», — підкреслив Жванецький.

Проте найбільше обурює і пригнічує сатирика тотальна безкарність, яка панує по всій Росії. Навіть найзапеклішим злочинцям і нехлюям все сходить з рук.

«Постійно чуєш про катастрофи, в яких гинуть наші люди: то під'їзд від вибуху газу впаде, то півбудинку згорить у самому центрі Москви, то автобус з дітьми перевернеться. Але я не помічаю, щоб справжні винні понесли покарання. Повинні працювати суди! Не можна до цього так просто ставитися! У всіх цивілізованих країнах, мені здається, подібні трагедії закінчуються показовим судом. Те, що газова система нікчемна і не чистяться дороги – це вже для Росії звично. А ось те, що не працюють суди, для мене незвично. Це неподобство», — заявив письменник.

Раніше Жванецький зазначав, що росіяни просто заздрять своїм сусідам українцям, тому що ті зважилися на зміни в країні, чого ніколи не зможуть зробити у РФ.

Нагадаємо, скандал зі Жванецьким набирає обертів: посипалися погрози.

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