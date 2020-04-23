Соліст української групи "Танок на Майдані Конго" Олександр Сидоренко (Фоззі) різко висловився про російську музику і росіян в цілому

Таку заяву він зробив в інтерв'ю для журналістів "Радіо Свобода", пояснивши своє різке ставлення до Росії після початку агресії проти України

"Я після 2013 року закрив для себе весь контент звідти. Я взагалі не орієнтуюся в їх музиці, ні в їх футболі, ні в їх політичному житті. Для мене їх не існує. Вони всі полетіли на Марс", - сказав він.

Також він зазначив, що після початку війни до нього надходили с пропозиціями виступити в Росії.

"Ні. Я думаю, що ми вже ніколи не будемо виступати. Не так ми їм і потрібні. Та вони для нас вже не існують. Кров змінила все", - додав він.

Також раніше повідомлялося, що лідер групи ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) зробив заяву про війну на Донбасі.На його думку, в українського народу є характер для зачищення ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього, залишається лише перейти до дій.

"Будь-яка війна абсурдна, але коли тварі зі стволами приходять до тебе в будинок, їх потрібно знищити. Навіть якщо хтось із них пробрався у Верховну Раду і прикривається депутатською скоринкою. Характер на зачистку країни від ворога і зовнішнього, і внутрішнього у нас є треба робити!" - заявив музикант.

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