Солист украинской группы "Танок на Майдані Конго" Александр Сидоренко (Фоззи) резко высказался о российской музыке и россиянах в целом

Такое заявление он сделал в интервью для журналистов "Радио Свобода", объяснив свое резкое отношение к России после начала агрессии против Украины

"Я после 2013 года закрыл для себя весь контент оттуда. Я вообще не ориентируюсь ни в их музыке, ни в их футболе, ни в их политической жизни. Для меня их всех не существует. Они все полетели на Марс", - сказал он.

Также он отметил, что после начала войны к нему поступали предложениями выступить в России.

"Нет. Я думаю, что мы уже никогда не будем выступать. Не так мы им и нужны. И они для нас уже не существуют. Кровь все изменила", - добавил Сидоренко.

Также ранее сообщалось, что лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) сделал заявление о войне на Донбассе.По его мнению, у украинского народа есть характер для зачистки врага, как внешнего, так и внутреннего, остается лишь перейти к действиям.

"Любая война абсурдна, но когда твари со стволами приходят к тебе в дом, их нужно уничтожить. Даже если кто-то из них пробрался в Верховную Раду и прикрывается депутатской корочкой. Характер на зачистку страны от врага и внешнего, и внутреннего у нас есть — надо делать!" - заявил музыкант.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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