Російський режисер, який зняв гучний фільм «Легенда 17», Микола Лебедєв кинувся захищати президента Російської Федерації Володимира Путіна

Так, в інтерв'ю виданню Собеседник він заявив, що в сучасній Росії викривляють поняття «патріотизм», а також переконаний, що різкі зміни на державному рівні не принесуть користі РФ.

Крім того, режисер розповів про свою зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і поділився враженнями від спілкування з ним. З його слів стає зрозумілим, що президент РФ для нього справжня ікона, незважаючи на те, що через нього гинуть люди на війні в Україні та Сирії. Він похвалив Путіна за все, що він робить в Росії.

«Мені він здається людиною інтелігентною, вдумливою, дотепною. Він не читає з папірця. Жваво на все реагує. Мені не здалося, що Володимир Володимирович упивається владою», - заявив він, заспівавши хвалебну оду Путіну.

Лебедєв порівняв Росію з «величезним неповоротким механізмом», але одноосібну відповідальність Путіна за ситуацію в РФ не визнав – режисер переконаний, що всі росіяни в рівній мірі відповідають за те, що відбувається навколо. За його словами, від президента нічого не залежить, винні також росіяни.

«Звичайно, і він винен у тому, що відбувається беззаконяя в країні, і ви, і я, всі ми. Якби все залежало від однієї людини. Адже все непросто… А у нас такий крен пішов у цю саму політику, ми так нею зашлаковані, що перестали займатися власними справами», — висловився режисер.

Тим не менш, Лебедєв впевнений, що швидко змінювати ситуацію в Росії не варто.

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