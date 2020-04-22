Російська журналістка, ведуча і екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак висловилася про те, чий Крим
Так, телеведуча переконана, що окупувавши Кримський півострів, Росія порушила існуючі міжнародні домовленості і Крим має бути повернений Україні.
Про це вона розповіла в програмі «Особистий код» для Радіо НВ.
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«Росія порушила міжнародні домовленості і, звичайно, це територія повинна бути повернена. Повинен бути проведений якийсь референдум. Зрозуміло, це питання складне, там величезна кількість російськомовного населення», — вважає Собчак.
Журналістка заявила, що сучасна РФ не готова до президента-сатирика або шоумена, адже її громадяни живуть в патріархальній державі і звикли до «лідера-царю».
«Я була б щаслива, але це з області фантастики. Навіть в умовах демократичних виборів у них були б більші шанси. Поки Росія досить патріархальна, поки вона шукає президента батька, царя. Навіть якщо ми дивимося на опозицію, коли лідер стає авторитарним, жорстким, він починає нарощувати електорат. І це жахливо, чесно кажучи», - зазначила Собчак.
Також раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак пояснила, коли закінчиться війна на Донбасі.
На її думку, як тільки Росія виведи війська з Донбасу – конфлікт на Сході України завершиться.
«Я в цьому переконана. Це штучний конфлікт з російською стороною», - сказала Собчак.
Нагадаємо, що скандальна Собчак не стрималася і накинулася на Канделакі через витівки Бузової: "Виклик прийнято".
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Також Politeka писала, що Собчак зчепилася з Поляковою та Галкіним через весілля, дісталося і Пугачовій: «Тошно дивитися».