Російська журналістка, ведуча і екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак висловилася про те, чий Крим

Так, телеведуча переконана, що окупувавши Кримський півострів, Росія порушила існуючі міжнародні домовленості і Крим має бути повернений Україні.

Про це вона розповіла в програмі «Особистий код» для Радіо НВ.

«Росія порушила міжнародні домовленості і, звичайно, це територія повинна бути повернена. Повинен бути проведений якийсь референдум. Зрозуміло, це питання складне, там величезна кількість російськомовного населення», — вважає Собчак.

Журналістка заявила, що сучасна РФ не готова до президента-сатирика або шоумена, адже її громадяни живуть в патріархальній державі і звикли до «лідера-царю».

«Я була б щаслива, але це з області фантастики. Навіть в умовах демократичних виборів у них були б більші шанси. Поки Росія досить патріархальна, поки вона шукає президента батька, царя. Навіть якщо ми дивимося на опозицію, коли лідер стає авторитарним, жорстким, він починає нарощувати електорат. І це жахливо, чесно кажучи», - зазначила Собчак.

Також раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак пояснила, коли закінчиться війна на Донбасі.

На її думку, як тільки Росія виведи війська з Донбасу – конфлікт на Сході України завершиться.

«Я в цьому переконана. Це штучний конфлікт з російською стороною», - сказала Собчак.

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