Российская журналистка, ведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак высказалась о том, чей Крым

Так, телеведущая убеждена, что оккупировав Крымский полуостров, Россия нарушила существующие международные договоренности и Крым должен быть возвращен Украине. По ее словам, возможно надо провести референдум.

Об этом она рассказала в программе «Личный код» для Радио НВ.

«Россия нарушила международные договоренности и, конечно, это территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум. Понятно, это вопрос сложный, там огромное количество русскоязычного населения», — считает Собчак.

Журналистка заявила, что современная РФ не готова к президенту-сатирику или шоумену, ведь ее граждане живут в патриархальном государстве и привыкли к «лидеру-царю».

«Я была бы счастлива, но это из области фантастики. Даже в условиях демократических выборов у них были бы большие шансы. Пока Россия достаточно патриархальная, пока она ищет президента отца, царя. Даже если мы смотрим на оппозицию, когда лидер становится авторитарным, жестким, он начинает наращивать электорат. И это ужасно, честно говоря», - отметила Собчак.

Также ранее сообщалось, что Ксения Собчак объяснила, когда закончится война на Донбассе.

По ее мнению, как только Россия выведи войска из Донбасса – конфликт на Востоке Украины завершится.

«Я в этом убеждена. Это искусственный конфликт с российской стороной», - заключила Собчак.

Напомним, что скандальная Собчак не сдержалась и набросилась на Канделаки из-за выходок Бузовой: "Вызов принят".

Как сообщала Politeka, Собчак пошалила перед камерой, выпятив пятую точку: "Богомолов взялся за бутылку".

Также Politeka писала, что Собчак сцепилась с Поляковой и Галкиным из-за свадьбы, досталось и Пугачевой: «Тошно смотреть».