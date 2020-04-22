Знаменитий режисер Микита Міхалков визнав провину росіян в страшних подіях, які відбуваються в Україні

Він не стримав своїх эмоциий під час інтерв'ю YouTube-блогеру Юрію Дудю, про це повідомляє Politeka.

Під час спілкування журналіст дорікнув Микиту Михалкова в «творчому служінні» Путіну. За його спостереженнями, режисер ніколи не критикує владу і звинувачує тільки зовнішні сили. У відповідь Міхалков похнюпився і додав, що ніколи не говорив, ніби "росіяни ні в чому не винні". А незабаром розмова торкнулася і українського питання.

"Ми винні в Україні? Це ми зробили в Україні те, що відбулося за 23 роки. Ні хрона не роблять, в той час як там нормально закачували ін'єкцію. І я про це кажу", - заявив Микита Міхалков.

У ході інтерв'ю режисер також розповів, у чому, на його думку, винен президент Росії Володимир Путін. Микита Міхалков вважає, що глава РФ зосередив занадто багато влади в своїх руках:

«Коли я розумію ту жахливу відповідальність, яка лежить на плечах цієї людини, що, на жаль, теж не є добре, тому що коли питання вирішуються про купівлю ліків, або щоб запустили воду через прямий ефір спілкування з народом — це погано. І це вина Путіна. Це значить, що не існує тієї самої потужної сили, яка існує в країні, яка вирішує ці питання без того, щоб президент втручався".

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