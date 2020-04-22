Знаменитый режиссер Никита Михалков признал вину россиян в жутких событиях, которые происходят в Украине

Он не сдержал своих эмоциий во время интервью YouTube-блогеру Юрию Дудю, об этом сообщает Politeka.

Во время общения журналист упрекнул Никиту Михалкова в «творческом служении» Путину. По его наблюдениям, режиссер никогда не критикует власть и обвиняет только внешние силы. В ответ Михалков потупился и добавил, что никогда не говорил, будто "россияне ни в чем не виноваты". А вскоре разговор затронул и украинский вопрос.

"Мы виноваты в Украине? Это мы сделали в Украине то, что произошло за 23 года. Ни хрена не делают, в то время как там нормально закачивали инъекцию. И я об этом говорю", - заявил Никита Михалков.

В ходе интервью режиссер также рассказал, в чем, по его мнению, виноват президент России Владимир Путин. Никита Михалков считает, что глава РФ сосредоточил слишком много власти в своих руках:

«Когда я понимаю ту чудовищную ответственность, которая лежит на плечах этого человека, что, к сожалению, тоже не есть хорошо, потому что когда вопросы решаются о покупке лекарства, или чтобы запустили воду через прямой эфир общения с народом — это плохо. И это вина Путина. Это значит, не существует той самой мощной силы, которая существует в стране, которая решает эти вопросы без того, чтобы вмешивался президент".

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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