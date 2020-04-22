Російська актриса Лія Ахеджакова визнала Крим українським і засудила окупацію

Як повідомляє Politeka.net зірка кіно висловила свою категоричну позицію в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Лія Ахеджакова зізналася, що дуже любить Крим, адже провела там все своє детсво. За словами актриси, її мама хворіла на туберкульоз, а тому довго лікувалася у моря. До того ж, знаменитість приїжджала в Крим на зйомки. Тепер їй боляче спостерігати за ситуацією.

"Мене це так ранить, коли люди, мною шалено шановні, і я завжди знаходила з ними якийсь згоду, і з якими я разом виходжу на сцену, раптом озвіріло: "Крим наш! Наш російський Крим!". Мене це так ранить! Не хочеться в це лізти. Я тільки знаю, що він вже не наш. І те, що ми туди влізли, ми завдали нашій економіці якийсь величезний збиток, і ми взагалі наробили таких справ", - заявила Ахеджакова.

Актриса впевнена, що Росія пошкодує про незаконне захоплення Криму. Ось тільки станеться це нескоро, адже для цього потрібно кардинально "змінити систему". Лія Ахеджакова зазначила: незважаючи на конфлікт жителі Росії в більшості своїй не вважають українців ворогами.

"Дуже важко російських людей переконати, що Україна – наш ворог. Це дуже складно, тому що тут же українці, скрізь українські діаспори, в кожному місті, в кожному маленькому місті навіть, у великих містах тим більше. І Україна проникла до нас і серце, і душу, і шлунок, і мізки, і очі, і вуха. Куди ж подінешся? Це дуже складно все відрізати", - підкреслила артистка.

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