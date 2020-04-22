Российская актриса Лия Ахеджакова признала Крым украинским и осудила оккупацию

Как сообщает Politeka.net, звезда кино выразила свою категоричную позицию в интервью "Радио Свобода".

Лия Ахеджакова призналась, что очень любит Крым, ведь провела там все свое детсво. По словам актрисы, ее мама болела туберкулезом, а потому долго лечилась у моря. Вдобавок, знаменитость приезжала в Крым на съемки. Теперь ей больно наблюдать за ситуацией.

"Меня это так ранит, когда люди, мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело: "Крым наш! Наш русский Крым!". Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике какой-то огромный ущерб, и мы вообще наделали таких дел", - заявила Ахеджакова.

Актриса уверена, что Россия пожалеет о незаконном захвате Крыма. Вот только произойдет это нескоро, ведь для этого нужно кардинально "поменять систему". Лия Ахеджакова отметила: несмотря на конфликт жители России в большинстве своем не считают украинцев врагами.

"Очень трудно русских людей убедить, что Украина – наш враг. Это очень сложно, потому что тут же украинцы, везде украинские диаспоры, в каждом городе, в каждом маленьком даже городе, в больших городах тем более. И Украина проникла к нам и в сердце, и в душу, и в желудок, и в мозги, и в глаза, и в уши. Куда ж денешься? Это очень сложно все отрезать", - подчеркнула артистка.

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