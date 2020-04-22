"Перше, чого навчають переговірників – представлятися. Петю, Сашу або Миколу складніше вбивати, ніж "колорада", "рашиста" або "москаля". Ось що я вам скажу як фахівець – українців послідовно і прискіпливо відучують бачити в російських живих людей. Через ЗМІ, заяви політиків, вуличних пропагандистів", - запевняє скандальний актор.

"Це злочин, тому що це викличе відповідну реакцію російських і Київ загляне в очі безодні, а за Києвом і всі ті, хто під "гарячу руку" потрапить. Нам всім потрібно стримуватися від "мертвих" слів. Слова багато вирішують. Адже: "В Початку було Слово". Мир всім!", - заявив він.

Зазначимо, що Охлобистіну заборонено в'їзд в Україну, оскільки він неодноразово бував на окупованих територіях Донбасу та висловлювався на підтримку жителів регіону.

Раніше відвертий україноненависник заявив, що терпіння Росії щодо України може лопнути.

"Ми завжди вважали українців братнім народом. Прощали їм дурну жадібність з хутірською хитрістю щодо нас, зданий німцям за 5 хвилин Київ і тисячі інших прикрих, але не критичних дрібниць. Чого тільки не трапляється в великій сім'ї. Але всьому є межа", - вважає одіозний актор.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, російський актор порушив державний кордон України.







