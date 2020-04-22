"Первое, чему учат переговорщиков – представляться. Петю, Сашу или Николая сложнее убивать, чем "колорада", "рашиста" или "москаля". Вот что я вам скажу как специалист – украинцев последовательно и дотошно отучают видеть в русских живых людей. Через СМИ, заявления политиков, уличных пропагандистов", - уверяет скандальный актер.

"Это преступление, потому что это вызовет ответную реакцию русских и Киев заглянет в глаза бездне, а за Киевом и все те, кто под "горячую руку" попадет. Нам всем нужно сдерживаться от "мертвых" слов. Слова многое решают. Ведь: "В Начале было Слово". Мир всем!", - заявил он.

Отметим, что Охлобыстину запрещён въезд в Украину, поскольку он неоднократно бывал на оккупированных территориях Донбасса и высказывался в поддержку жителей региона.

Ранее откровенный украиноненавистник заявил, что терпение России по отношению к Украины может лопнуть.

"Мы всегда считали украинцев братским народом. Прощали им глупую жадность с хуторской хитростью в отношении нас, сданный немцам за 5 минут Киев и тысячи других обидных, но не критических мелочей. Чего только не случается в большой семье. Но всему есть предел", - считает одиозный актер.

Как сообщала Politeka, Охлобыстин высказался об Украине после скандального видео.

Также Politeka писала, российский актер нарушил государственную границу Украины.







