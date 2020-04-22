Карантин через епідемію китайського вірусу триває, поліція активно штрафує за появу в громадських місцях без масок, а в магазинах ці самі маски продовжують підкорювати нові цінові горизонти

Черговий приклад того, як наживаються на пандемії, навів відомий юрист і блогер Михайло Шнайдер, передає Politeka.net.

На своїй сторінці у Фейсбуці він опублікував знімок, зроблений в одному зі столичних гіпермаркетів.

У кадрі – упаковка одношарових масок в кількості 50 штук, яка коштує 750 гривень, тобто 15 гривень за одну. При цьому на ціннику зазначено, що це ціна з 12%-ою знижкою.

«Кому епідемія, а кому мати рідна. Пачка найдешевших, одношарових масок... 750 гривень. У мене просто немає ні слів, ні навіть виразів. Просто дно».

У коментарях Михайло додав, що раніше подібні маски коштували три гривні.

«Подешевшали. Були 50 шт по 1000 грн», «Це один з *тестів* психічного здоров'я суспільства, в якому живемо», «Так, так і є в епіцентрі, це 50 штук», «Чого ви дивуєтеся, жадібності? Так пора вже перестати. Хай вони там собі лежать за такою ціною. Найбездарніший може собі її зшити або елементарно шарф підняти», «були по 90 копійок продали все в Китай заробили мільйони на біді і на продають по 25 грн😂😂😂😂😂😂», «Ну, що закону немає на це беззаконня? Антимонопольний комітет чим зайнятий? Бабло тільки з нас брати собі на шалені зарплати», – обурюються під публікацією користувачі.

Тим часом в Балаклії на Харківщині 11-річна Аліса Пономаренко шиє тканинні маски і безкоштовно роздає їх медикам і сусідам, щоб захистити їх від епідемії. Дівчинка пошила вже більше двох тисяч масок.

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