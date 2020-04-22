Карантин из-за эпидемии китайского вируса продолжается, полиция активно штрафует за появление в общественных местах без масок, а в магазинах эти самые маски продолжают покорять новые ценовые горизонты

Очередной пример того, как наживаются на пандемии, привел известный юрист и блогер Михаил Шнайдер, передает Politeka.net.

На своей странице в Фейсбуке он опубликовал снимок, сделанный в одном из столичных гипермаркетов.

В кадре – упаковка однослойных масок в количестве 50 штук, которая стоит 750 гривен, то есть 15 гривен за одну. При этом на ценнике указано, что это цена с 12%-й скидкой.

«Кому эпидемия, а кому мать родная. Пачка самых дешёвых, однослойных масок... 750 гривен. У меня просто нет ни слов, ни даже выражений. Просто дно».

В комментариях Михаил добавил, что раньше подобные маски стоили три гривны.

«Подешевели. Были 50 шт по 1000 грн», «Это один из *тестов* психического здоровья общества, в котором живем», «Да, так и есть в эпицентре, это 50 штук», «Чему вы удивляетесь, алчности? Так пора уже перестать. Хай они там себе лежат по такой цене. Самый бездарный может себе ее сшить или элементарно шарф поднять», «были по 90 копеек продали все в Китай заработали миллионы на беде и на продают по 25 грн😂😂😂😂😂😂», «Ну, что закона нет на этот беспредел? Антимонопольный комитет чем занят? Бабло только из нас брать себе на бешеные зарплаты», – негодуют под публикацией пользователи.

Тем временем в Балаклее на Харьковщине 11-летння Алиса Пономаренко шьет тканевые маски и бесплатно раздает их медикам и соседям, чтобы защитить их от эпидемии. Девочка пошила уже более двух тысяч масок.

Напомним, врач показала обещанную властями "надбавку" к зарплате.

Как сообщала Politeka, в Украине провернули крупную аферу с масками.

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