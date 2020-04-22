Лідер групи ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) зробив заяву про війну на Донбасі

На його думку, в українського народу є характер для зачищення ворога, як зовнішнього, так і внутрішнього, залишається лише перейти до дій.

Про це він розповів в інтерв'ю для видання Апостроф. Крім того, він заявив про зрадників України, які ховаються у Верховній Раді.

"Будь-яка війна абсурдна, але коли тварі зі стволами приходять до тебе в будинок, їх потрібно знищити. Навіть якщо хтось із них пробрався у Верховну Раду і прикривається депутатською скоринкою. Характер на зачистку країни від ворога і зовнішнього, і внутрішнього у нас є треба робити!" - заявив музикант.

За словами Фагота, всі справжні супергерої зустрічаються не в його композиціях, а на передовій.

"Без супергероїв Україна не залишалася ніколи, навіть у найскладніші часи. І Василь Гупало — це збірний образ українського народу, який добрий і творчий, але в складні часи перетворюється на непереможного воїна", - розповів Михайлюта.

Також раніше повідомлялося, що український співак і лідер гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта записав звернення. Зокрема, у цьому зверненні він підняв питання російської та української мов.

За його словами, не варто забувати і про російськомовних патріотів.

"Особливо останнім часом я розумію, що люди, які нарочито розповідають, що лише українською мовою ми зможемо побудувати нашу країну, - вони або випадково роблять помилку, або спеціально роблять помилку і розгойдують ситуацію", - заявив музикант.

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