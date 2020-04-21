Треба лише почекати кілька років

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сєїтаблаєв заявив, що Україні треба бути готовою до розпаду Росії

Таку заяву він зробив в інтерв'ю виданню Апостроф.

За його словами, ніхто не міг подумати про розвал Росії три роки тому, адже тоді не було жорстких санкцій, у яких зараз "тоне" економіка країни-агресора.

«Напевно, ще два-три роки тому не прийшов час, але зараз, з посиленням армії України, укупі з жорсткими санкціями, я думаю, все до того прийде, що через рік-два буде настільки жорсткою ситуація з Росією, що нам треба бути готовими до того, щоб – це ніби падає величезна будівля – не потрапити під її уламки», − сказав він.

Сєїтаблаєв зазначив, що не мріє про такий розвиток подій, але Росія «із століття в століття» проводить одну і ту саму політику щодо України.





«Нехай вони побудують свій туалет нормальний, хай почистять свої вулиці. Не треба лізти до нас. У вас величезна територія, багата країна, займайтеся нею. Чого ви лізете до нас? Ми самі розберемося, як нам жити», − резюмував режисер.

Також раніше повідомлялося, що актор і режисер Ахтем Сєїтаблаєв запропонував президенту України Володимиру Зеленському з'їздити з ним в Крим.

До того ж режисер зазначив, що Зеленському необхідно подивитися в очі дітям, чиї батьки перебувають сьогодні в СІЗО лише за те, що в лютому 2014-го вони вийшли на вулиці своїх міст з українськими прапорами і висловили протест проти окупації півострова Росією.

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