Російський актор Олег Басилашвілі, відомий по фільму "Майстер і Маргарита", розповів про своє ставлення до України.

Як повідомляє Politeka.net знаменитість поділився своїми емоціями під час інтерв'ю виданню "Гордон".

Олег Басилашвілі заявив, що жителі Росії не відчувають ненависті до українців. Навпаки, росіяни страждають від військового конфлікту і відчувають брак спілкування.

"Ніякої ненависті всередині Росії я не спостерігаю. Навпаки: люди дуже жалкують, що тепер розділені зі своїми братами умовної військової кордоном. Ми звикли відчувати Україну як частину самих себе. Підкреслюю: не як частина Росії, а саме як нерозривне ціле нас самих. Без України я не бачу повноти свого життя", - підкреслив російський артист.

Олег Басилашвілі вважає, що своїми гнівними висловлюваннями деякі росіяни лише доводять свою тугу і занепокоєння за долю України. За його спостереженнями, багато росіян щиро люблять українців.

"Я абсолютно переконаний, що запеклі суперечки і крики, які лунають в тому числі на федеральних телеканалах, зайвий раз підтверджують – росіянам Україна небайдужа. Правда, деякі ці крики і вислови мають екстремістський характер, а тому мені глибоко осоружні. Тим не менш, дуже багато хто в Росії, мені здається, співчувають і люблять Україну", - зазначив Басилашвілі.

Актор також поділився своїми почуттями з приводу війни на Сході. Зірка кіно, як і багато його співвітчизники, які вважають ситуацію справжньою катастрофою.

"Те, що відбувається зараз – велика трагедія. Я нітрохи не виділяю себе з загальної маси російського народу. Переконаний: 90% росіян відчувають схожі з моїми почуття", - підсумував він.

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