Российский актер Олег Басилашвили, известный по фильму "Мастер и Маргарита", рассказал о своем отношении к Украине.

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделился своими эмоциями во время интервью изданию "Гордон".

Олег Басилашвили заявил, что жители России не испытывают ненависти к украинцам. Напротив, россияне страдают от военного конфликта и чувствуют нехватку общения.

"Никакой ненависти внутри России я не наблюдаю. Наоборот: люди очень сожалеют, что теперь разделены со своими братьями условной военной границей. Мы привыкли ощущать Украину как часть самих себя. Подчеркиваю: не как часть России, а именно как неразрывное целое нас самих. Без Украины я не вижу полноты своей жизни", - подчеркнул российский артист.

Олег Басилашвили считает, что своими гневными высказываниями некоторые россияне лишь доказывают свою тоску и беспокойство за судьбу Украины. По его наблюдениям, многие россияне искренне любят украинцев.

"Я абсолютно убежден, что яростные споры и крики, которые раздаются в том числе на федеральных телеканалах, лишний раз подтверждают – россиянам Украина небезразлична. Правда, некоторые эти крики и высказывания носят экстремистский характер, а потому глубоко мне противны. Тем не менее, очень многие в России, мне кажется, сочувствуют и любят Украину", - отметил Басилашвили.

Актер также поделился своими чувствами по поводу войны на Востоке. Звезда кино, как и многие его соотечественники, считают ситуацию настоящей катастрофой.

"То, что происходит сейчас – большая трагедия. Я ничуть не выделяю себя из общей массы российского народа. Убежден: 90% россиян испытывают схожие с моими чувства", - подытожил он.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

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