Український актор Олег Примогенов висловився про приналежність Криму



"Коли мені з Криму говорили: "Це Україна в Росії вкрала Крим", я відповідав: "Хлопці, ви не знаєте, скільки сіл і плодовитої води затопили, щоб зробити вам воду у водосховищах - Канівському, Київському. Скільки рішень ЦК партії брало, щоб відродити цю кримську пустелю, яку ви зробили, коли знищили всю татарську систему зрошення?", - зазначив він.

Крім того, він нагадав, що в радянські часи з Криму викинули татар і заселили півострів росіянами.

"Вони потім писали листи до Сталіна: "Тату, куди ти нас привіз? Тут картоха не растеть! Че робити-то? Картоха не растеть". А зараз ви лізете і кажете, що це "ісконно руська земля"? Українці тут були, козаки, були татари. Але все це було до вас, коли ви на деревах ще сиділи десь за Москвою", - різко заявив він.

Крім того, актор зазначив, що Крим не був ніколи російським, а жили там тільки "понаїхали".

"Це незнання історії і поверховість робить росіян пихатими. Якийсь ідіот приїхав в Коктебель, налякав усіх, що зараз прийдуть українці і будуть вбивати всіх, хто говорить по-російськи. Так і обурили всіх отставничків, які в радянський час понаїхали в Крим звідки-то з Мурманська. Всі говорили: "хочу Померти в російській Криму". Ось зараз він там і помре", - уклав він.

Раніше народний артист Росії Юрій Назаров схвалив окупацію Криму.

За його словами, насправді це було "поверненням".

"Для мене повернення Криму - це просто неминучий акт справедливості. Рано чи пізно це повинно було статися. Я з гастролями двадцять років їздив у Крим, але чомусь зараз не говорять, які настрої завжди панували в Криму. Адже Крим ніколи не визнавав себе Україною, а весь час говорили - ми автономна республіка Крим", - переконаний актор.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

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