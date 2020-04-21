Екс-лідер відомої російської групи "Агата Крісті" Гліб Самойлов розкритикував російську владу

Гліб Самойлов на відміну від свого скандального брата Вадима Самойлова підтримує Україну і є бажаним гостем на наших фестивалях.

В інтерв'ю Rugrad.eu він обурився тим, що представники Кремля присвоїли собі заслуги минулого і прикривають цим свої злодіяння.

"Ця влада чомусь привласнила собі заслуги всієї Росії минулого. І оголошують, що Росія - це вони. І всі, хто проти них, той проти Росії. Це брехня, нісенітниця і цинізм! Вони кажуть: "Ми пишаємось Перемогою!" Чим ви пишаєтеся?! Це ви що, перемогли?! Пишатися треба тими, хто дійсно переміг у цій війні. Ними треба пишатися, а не собою", - заявив музикант.

Також він розповів, що у своєму колі спілкування часто оповідає про справжні події українського Майдану, які воліють замовчувати кремлівські пропагандисти. Гліб розповів, що в гущі тих подій був його друг.

"Відбувалося зовсім не те, що нам розповідають. Там не було збіговиська фашистів. Це було єднання людей проти остогидлої бандитської влади. Янукович дав команду ОМОНу розігнати будь-якими засобами. А як ви думаєте, що робить ОМОН, коли йому кажуть "будь-якими засобами"? Я сам бачив кадри, як забивають 25 осіб. До лежачого чоловіка кожен підбігає і обов'язково б'є кийком. Він вже лежить і не ворушиться… Це був фашизм! Ось це фашизм, розумієте?!", — констатував Самойлов-молодший.

Зазначимо, що Гліб Самойлов підтримував українців ще з початку подій на Майдані. На відміну від свого брата Вадима Самойлова, який із завидною регулярністю виступає на окупованому Донбасі і підтримує бойовиків.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.