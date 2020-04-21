Репер Тимур Юнусов, більш відомий як Тіматі, влаштував жарку дискусію про росіян та українців на Донбасі

Музикант відреагував на коментар українки в соціальних мережах і виступив у підтримку російських окупантів на Донбасі. Як повідомляє Politeka.net, на це звернули увагу російські ЗМІ.

У своїй відповіді Тіматі визнав, що на Сході України воюють російські солдати. За його словами, окупанти ні в чому не винні, адже йдуть наказами.

"Мені так само, як і тобі дуже боляче і гірко – за тих російських хлопців, і за тих українських хлопців, що полягли навколо Донецька і Луганська. І ті, і інші ні в чому не винні, але не варто забувати, що прийняв присягу виконує наказ", - зазначив співак.

Він додав, що "у воєнний час трапляється різне". Але незважаючи на війну, росіяни терпимо ставляться до жителів України, вважаючи їх оступившимися членами сім'ї.

"Повір мені, ненависті до українців у Росії не було і немає. Є нескінченна гіркота від того, що там відбувається. Як у родині, де молодший брат важко запив або сів на наркотики", – заявив Тіматі.

Крім того, Тимур Юнусов підтримав Володимира Путіна та порівняв сучасну Росію з Україною. Правда, описав ситуацію тільки у столичній Москві. На його думку, Україна сильно відстає від РФ:

"З приходом Путіна, з безконтрольного хаосу, керованого виключно губернською владою, не підкоряється Москві, країна перетворилася централізований апарат, діє в рамках конституції, що живе за єдиними законами. В той час, як Україна сьогодні дуже нагадує феодальну Росію кінця 90-х".

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