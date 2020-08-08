Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, устроил жаркую дискуссию о россиянах и украинцах на Донбассе

Музыкант отреагировал на комментарий украинки в социальных сетях и выступил в поддержку российских оккупантов на Донбассе. Как сообщает Politeka.net, на это обратили внимание российские СМИ.

В своем ответе Тимати признал, что на Востоке Украины воюют российские солдаты. По его словам, оккупанты ни в чем не виноваты, ведь следуют приказам.

"Мне так же, как и тебе, очень больно и горько – за тех русских ребят, и за тех украинских хлопцев, что полегли вокруг Донецка и Луганска. И те, и другие ни в чем не виноваты, но не стоит забывать, что принявший присягу выполняет приказ", - отметил певец.

Он добавил, что "в военное время случается разное". Но несмотря на войну, россияне терпимо относятся к жителям Украины, считая их оступившимися членами семьи.

"Поверь мне, ненависти к украинцам в России не было и нет. Есть бесконечная горечь от того, что там происходит. Как в семье, где младший брат тяжело запил или сел на наркотики", – заявил Тимати.

Кроме того, Тимур Юнусов поддержал Владимира Путина и сравнил современную Россию с Украиной. Правда, описал ситуацию только в столичной Москве. По его мнению, Украина сильно отстает от РФ:

"С приходом Путина, из бесконтрольного хаоса, управляемого исключительно губернской властью, не подчиняющейся Москве, страна превратилась централизованный аппарат, действующий в рамках конституции, живущий по единым законам. В то время, как Украина сегодня очень напоминает феодальную Россию конца 90-х".

Напомним, с Настей Ивлеевой из "Орла и Решки" пообещали жестко расправиться: "Скушаю с потрохами", видео с угрозами Тимати.

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