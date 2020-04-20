Володимир Путін вирішив перекласти усю відповідальність за карантин на місцеву владу і поплатився: по всій Росії почалися масові протести

Повстали росіяни в Ростові-на-Дону, Уфі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Самарі, а також Санкт-Петербурзі та Москві.

Правда росіяни не виходять протестувати на вулиці, а влаштували цифрові мітинги, оскільки скупчення на вулицях у період пандемії офіційно заборонені. Щоб висловити своє невдоволення використовували програми «Яндекс.Навігатор» і «Яндекс-Карти».

Скріншоти з таких акцій масово публікують в соціальних мережах.

Росіяни скаржаться на відсутність роботи і неможливість її знайти в режимі самоізоляції, а також на велику кількість фінансових проблем - від оплати послуг ЖКГ, кредитів та іпотеки їх ніхто не звільняє. Люди обурені, що президент Путін не робить нічого, щоб вирішити ситуацію, а навпаки переклав всю відповідальність на губернаторів.

В Ростові-на-Дону вимагали, щоб місцева влада ввела надзвичайний стан або виплатили допомоги. «Вимагаємо або ввели карантин, щоб „повноцінно“ сидіти вдома і розраховувати на державні гарантії, або зняти обмеження, які ставлять багатьох на межу виживання», — повідомлялося на одному з гасел.

Мешканці Єкатеринбурга поскаржилися, що «Яндекс» почав видаляти повідомлення з мітингу.

Пізніше підтягнулися і інші міста. Митингую також про москвичі, там протест вже підібрався впритул до президента РФ Володимира Путіна, мітингують і на Красній площі.

У столиці РФ також вимагають виплати допомог.

У той же час в мережі озвучуються і досить скептичні заяви з цього приводу. «Дарма просіть він вже всі гроші з друзями стырил!», - пишуть в інтернеті.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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