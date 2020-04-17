Не дивно, якщо від слів до справи перейдуть

Життя в «ДНР» виявилася не таким солодким, як обіцяли окупанти, і жителі підконтрольних бойовикам територій все частіше пишуть про реальний стан справ у соцмережах

Такий розклад не дуже до вподоби місцевій «владі», про що їі представники поспішають висловитися в ефірі своїх пропагандистських каналів, передає Politeka.net.

Так, на програмі рупора «ДНР» Майї Пирогової в програмі «Три хвилини з Пироговою» так званий депутат «народної ради ДНР» від фракції «Вільний Донбас» Владислав Бердичівський запропонував суворо карати тих, хто поширює «неправдиву інформацію».

«Я вважаю, що треба приймати закони про фейк-ЗМІ, про відповідальність за недостовірну інформацію і людей карати конкретно великими штрафами і тюремним ув'язненням, якщо це спричинить наслідки. У Росії його не сильно застосовують, але там немає війни, а у нас війна. І виносити відверту дурницю і перепощувати її в десятках пабліків, – за це людина повинна відповідати», – заявив він.

Крім того, герої ефіру на повному серйозі пропонують лікувати розповсюджувачів «фейків» у психіатричних лікарнях і висловлюють жаль з приводу відсутності каральної психіатрії. Один з них навіть пропонує закривати тих, хто розносить у мережах інформацію, заявляючи, що все це – «елементи інформаційної війни».

Щоб не допускати витоку інформації, ще одна «говоряча голова» порадила «включати соображалку і критично мислити».

Сама ж Пирогова з серйозним виглядом закликала глядачів читати всю «правду» на офіційних ресурсах.

Зазначимо, що відео ефіру поділився блогер Денис Казанський.

«Пропагандистка ДНР Майя Пирогова, яка нещодавно писала, що коронавірус придумали в США, щоб зірвати хід безсмертного полку, разом з іншими шнирями обговорює, як краще карати донеччан за скарги в соцмережах. Лякає каральною психіатрією, яка плаче за нею самою», – підписав він публікацію у Twitter.

Пропагандистка ДНР Майя Пирогова, которая недавно писала, что коронавирус придумали в США, чтобы сорвать шествие бессмертного полка, вместе с другими шнырями обсуждает, как лучше карать дончан за жалобы в соцсетях.



Пугает карательной психиатрией, которая плачет по ней самой. https://t.co/oKmHmTudhz — Денис Казанський (@den_kazansky) April 17, 2020

«Каральна психіатрія неможлива внаслідок оптимізації медицини. Нікуди важкі випадки класти», «І ось як туди повертатися? Коли навколо стільки утирків!», – пишуть у коментарях.

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