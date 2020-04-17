Радянський і російський актор Олег Басилашвілі не розуміє, чому продовжується війна на Донбасі



За його словами, конфлікт на Донбасі - це безглузда війна.



"Кому потрібна чужа кров? І головне, незрозуміло — в ім'я чого? Я не розумію, яких цілей домагаються так звані повстанці. Відділення від України? Немає. Того, щоб бути з Росією? Теж немає — вони вимог не висувають. А навіть якщо б і висували — мало хто чого потребує", - зазначив актор.

Він дивується, чому на Донбасі триває стрілянина.

"Чого ж ці люди далі чинять опір?! Може, вистачить відстрілюватися, хлопці, — за що ви б'єтеся? Ні, знову стріляють", - обурився він.

Також він зазначив, йому не зрозуміло, чому на війну в Україну йдуть якісь добровольці з Росії:

«Яким чином вони туди приходять? Є ж межа!.. Вона повинна бути на замку. А тут десятки, сотні добровольців зі зброєю переходять її — і хоч би хни. Як це може бути? І що це за люди? А їх новітню зброю? Ви що, можете зі стрілецької зброї збити вертоліт? Ні, не зможете, яке б воно не було прекрасне і точне. А ось з ПЗРК – можна. А звідки ці ПЗРК? Там що, на Донбасі та Луганщині, величезні склади зброї?", - задається питанням актор.

Раніше Басилашвілі розкритикував Росію за агресію в бік України.

За його словами, причина конфлікту в Криму і на Донбасі криється в нагнітанні ненависті, яку розвинула Росія, роблячи акцент на зброю і залякування мирного населення.