Советский и российский актер Олег Басилашвили не понимает, почему продолжается война на Донбассе
По его словам, конфликт на Донбассе - это бессмысленная война.
"Кому нужна чужая кровь? И главное, непонятно — во имя чего? Я не понимаю, каких целей добиваются так называемые повстанцы. Отделения от Украины? Нет. Того, чтобы быть с Россией? Тоже нет — они этого требования не выдвигают. А даже если бы и выдвигали — мало ли кто чего требует", - отметил актер.
Он недоумевает, почему на Донбассе продолжается стрельба.
"Чего же эти люди дальше-то сопротивляются?! Может, хватит отстреливаться, ребята, — за что вы бьетесь? Нет, опять стреляют", - возмутился он.
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Также он отметил, ему не понятно, почему на войну в Украину идут какие-то добровольцы из России:
«Каким образом они туда приходят? Есть же граница!.. Она должна быть на замке. А тут десятки, сотни добровольцев с оружием переходят ее — и хоть бы хны. Как это может быть? И что это за люди? А их новейшее оружие? Вы что, можете из стрелкового оружия сбить вертолет? Нет, не сможете, какое бы оно ни было прекрасное и точное. А вот из ПЗРК – можно. А откуда эти ПЗРК? Там что, на Донбассе и Луганщине, огромные склады вооружений?", - задается вопросом актер.
Ранее Басилашвили раскритиковал Россию за агрессию в сторону Украины.
По его словам, причина конфликта в Крыму и на Донбассе кроется в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.
Он также уверен, что за призывы воевать нужно давать пожизненное заключение за решеткой и те, кто причастен к развязыванию войны, сами должны пойти на фронт и пройти через все, что переживает солдат.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
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