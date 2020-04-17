Советский и российский актер Олег Басилашвили не понимает, почему продолжается война на Донбассе



По его словам, конфликт на Донбассе - это бессмысленная война.



"Кому нужна чужая кровь? И главное, непонятно — во имя чего? Я не понимаю, каких целей добиваются так называемые повстанцы. Отделения от Украины? Нет. Того, чтобы быть с Россией? Тоже нет — они этого требования не выдвигают. А даже если бы и выдвигали — мало ли кто чего требует", - отметил актер.

Он недоумевает, почему на Донбассе продолжается стрельба.

"Чего же эти люди дальше-то сопротивляются?! Может, хватит отстреливаться, ребята, — за что вы бьетесь? Нет, опять стреляют", - возмутился он.

Также он отметил, ему не понятно, почему на войну в Украину идут какие-то добровольцы из России:

«Каким образом они туда приходят? Есть же граница!.. Она должна быть на замке. А тут десятки, сотни добровольцев с оружием переходят ее — и хоть бы хны. Как это может быть? И что это за люди? А их новейшее оружие? Вы что, можете из стрелкового оружия сбить вертолет? Нет, не сможете, какое бы оно ни было прекрасное и точное. А вот из ПЗРК – можно. А откуда эти ПЗРК? Там что, на Донбассе и Луганщине, огромные склады вооружений?", - задается вопросом актер.

Ранее Басилашвили раскритиковал Россию за агрессию в сторону Украины.

По его словам, причина конфликта в Крыму и на Донбассе кроется в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.