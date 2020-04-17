Останнім часом на Україну обрушилася ціла низка нещасть
До війни на Донбасі, що вже сьомий рік забирає життя кращих синів батьківщини, економічного і політичного колапсу додалися пожежі по всій Україні і, зокрема, навколо Києва, а також в Чорнобильській зоні.
Людям нічим дихати, і вони задихаються в своїх квартирах, пише на своїй сторінці у Фейсбуці відомий український волонтер Наталя Юсупова.
Вона різко відповіла тим, хто звинувачує Майдан і Революцію Гідності у погіршенні життя в країні.
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«Майдан, говорите, був у війні і кризі винен, а зараз, коли хороших новин взагалі не буває, щоранку страшно прокидатись, хто винен? Майдан був революцією Гідності, всі сиділи по домівках і не відчували того, що там відбувалося», – підкреслює вона.
Те ж, що ми маємо сьогодні, Юсупова називає геноцидом України, і для повноти трагедії не вистачає тільки наступу росіян.
«Нас вже просто труять і знищують. Спіть далі😕», – підсумувала вона короткий, але емоційний пост.
«Наталя, на нас вже наступати не потрібно, нас вже продали разом з нашими домашніми тваринами, поки ми сидимо в карантині (який владі дуже на руку), вони під покровом пандемії грають нашими життями. А що з цим робити? Як протистояти, ну, я готова вийти, дістатися на таксі як завгодно одягнути маску і рукавички, але де решта? Де той, за ким підуть?», – відповідає в коментарях Вікторія Шевчук.
Раніше Юсупова розкритикувала президента Володимира Зеленського за те, що він тільки на десятий день пожеж у Чорнобильській зоні спромігся записати черговий відосик, пообіцявши на 11-й день послухати доповідь про те, що відбувається.
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