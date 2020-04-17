В последнее время на Украину обрушилась целая череда несчастий

К войне на Донбассе, которая уже седьмой год уносит жизни лучших сынов родины, экономического и политического коллапса прибавились пожары по всей Украине и в частности вокруг Киева, а также в Чернобыльской зоне.

Людям нечем дышать, и они задыхаются в своих квартирах, пишет на своей странице в Фейсбуке известный украинский волонтер Наталья Юсупова.

Она резко ответила тем, кто обвиняет Майдан и Революцию Достоинства в ухудшении жизни в стране.

«Майдан, говорите, был в войне и кризисе виноват, а сейчас, когда хороших новостей вообще не бывает, каждое утро страшно просыпаться, кто виноват? Майдан был революцией Достоинства, все сидели по домам и не ощущали того, что там происходило», – подчеркивает она.

То же, что мы имеем сегодня, Юсупова называет геноцидом Украины, и для полноты трагедии не хватает только наступления россиян.

«Нас уже просто травят и уничтожают. Спите дальше😕», – подытожила она короткий, но эмоциональный пост.

«Наталья, на нас уже наступать не нужно, нас уже продали вместе с нашими домашними животными, пока мы сидим в карантине (который власти очень на руку), они под покровом пандемии играют нашими жизнями. А что с этим делать? Как противостоять, ну, я готова выйти, добраться на такси как угодно одеть маску и перчатки, но где остальные? Где тот, за кем пойдут?», – отвечает в комментариях Виктория Шевчук.

Ранее Юсупова раскритиковала президента Владимира Зеленского за то, что он только на десятый день пожаров в Чернобыльской зоне удосужился записать очередной видосик, пообещав на 11-й день послушать доклад о том, что происходит.

Напомним, 18 скорых доставили раненых бойцов с Донбасса.

Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

Также Politeka писала, что скандал разгорелся между Минобороны и волонтерами.