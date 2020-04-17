Актор Максим Дрозд заявив, що приходить в Україні - це "розробки США"
Він зазначив, що американський фільм – "Апокаліпсис сьогодні" дуже добре зобража' плани Сполучених Штатів щодо завоювання нових земель.
"За рахунок цього фільму люди можуть зрозуміти, що є і які програми існують у заокеанської країни Америки", - переконаний актор.
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Також він зазначив, що такий сценарій США повторюють і в Україні.
"У США вийшли Лівія, Ірак, Іран, Югославія. Це все розробки розумних, продуманих людей, які все життя присвятили цій справі. Зараз ця схема повторюється на Україні. І я думаю, що в останню чергу ця війна потрібна українцям і росіянам", - переконаний актор.
Раніше одіозний депутат нелегітимної Державної думи Володимир Жириновський заявив, що агресія Росії проти України нібито є спробою США розпочати війну всередині "російського світу", вони знайшли в Україні "гарматне м'ясо".
Більш того, скандальний політик вважав війну проти "русского мира" передумовою до Третьої світової війни.
Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.
Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.