Актер Максим Дрозд заявил, что приходящее в Украине - это "разработки США"

Он отметил, что американский фильм – "Апокалипсис сегодня" очень хорошо отображает планы Соединенных Штатов по завоеванию новых земель.

"За счет этого фильма люди могут понять, что есть и какие программы существуют у заокеанской страны Америки", - уверен актер.

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Также он отметил, что такой сценарий США повторяют и в Украине.

"У США получились Ливия, Ирак, Иран, Югославия. Это все разработки умных, продуманных людей, которые всю жизнь посвятили этому делу. Сейчас эта схема повторяется на Украине. И я думаю, что в последнюю очередь эта война нужна украинцам и россиянам", - уверен актер.

Ранее одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что агрессия России против Украины якобы является попыткой США начать войну внутри "русского мира", они нашли в Украине "пушечное мясо".

Более того, скандальный политик счел войну против "русского мира" предпосылкой к Третьей мировой войне.

"Они не понимают, украинцы - их не будет, но из-за них погибнут миллионы русских!", - заявил он. 

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.

 

 

 