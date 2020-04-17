Актер Максим Дрозд заявил, что приходящее в Украине - это "разработки США"

Он отметил, что американский фильм – "Апокалипсис сегодня" очень хорошо отображает планы Соединенных Штатов по завоеванию новых земель.

"За счет этого фильма люди могут понять, что есть и какие программы существуют у заокеанской страны Америки", - уверен актер.

Также он отметил, что такой сценарий США повторяют и в Украине.

"У США получились Ливия, Ирак, Иран, Югославия. Это все разработки умных, продуманных людей, которые всю жизнь посвятили этому делу. Сейчас эта схема повторяется на Украине. И я думаю, что в последнюю очередь эта война нужна украинцам и россиянам", - уверен актер.

Ранее одиозный депутат нелегитимной Государственной думы Владимир Жириновский заявил, что агрессия России против Украины якобы является попыткой США начать войну внутри "русского мира", они нашли в Украине "пушечное мясо".

Более того, скандальный политик счел войну против "русского мира" предпосылкой к Третьей мировой войне.



