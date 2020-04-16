Російський актор Сергій Серебряков посипав звинуваченнями у бік РФ

Російський актор Олексій Серебряков, родина якого з 2017 року проживає в Канаді, один з небагатьох, хто може дозволити собі говорити все, що думає про Росію та російську владу.

Нещодавно він звинуватив Російську Федерацію в тому, що вона за останні 20 років "створила кілька воєн та зіткнень", влаштовуючи бомбардування сусідніх країн. Таку заяву він зробив під час виступу на форумі в Лондоні.

"Я маю на увазі Грузію, Чечню, Україну, Сирію, я маю на увазі, в тому числі, африканські республіки. Зараз ми, перебуваючи у суцільному оточенні ворогів, повинні демонструвати псевдопатріотизм", заявив актор.

Також Серебряков додав, що російська влада переписує історію, щоб довести, що нібито робить "правильно".

Також раніше повідомлялося, що Серебряков виявляв співчуття в тому, що в Росії вже давно не цінують ні знання, ні розсудливість, ні підприємливість, а головною національною ідеєю є аж ніяк не хороші якості.

"Якщо від'їхати на 30, 50, 70 кілометрів від Москви, ви побачите багато елементів з 1990-х років. Досі ні знання, ні розсудливість, ні підприємливість, ні гідність не є національною ідеєю. Національною ідеєю є сила, нахабство і хамство", - заявив актор.

До всього іншого, Серебряков стверджував, що йому є про що поговорити з Путіним і слова ці будуть зовсім невтішними.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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