Болгарська провидиця Ванга ще багато років тому передбачила людству пандемію китайського вірусу, назвавши його «легеневою чумою»

Про це в автобіографічній книзі «Єдині дні» розповіла російський режисер Наталя Бондарчук, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, вона розповіла про те, що в 1992 році подорожувала по Індії і деякий час разом з сходознавцем Людмилою Шапошниковою жила в садибі Реріхів у західних Гімалаях. Художник Святослав Реріх і розповів їй про свою розмову з Вангою, яка передбачила появу нової смертельної хвороби в 2020 році.

Ясновидиця називала цю недугу «легеневою чумою» і говорила, що вона охопить весь світ. За словами Реріха, Ванга бачила віщі сни і була впевнена в тому, що вчені таки зможуть створити ліки, які зупинять епідемію, і нібито це будуть саме російські науковці. У своєму прогнозі ясновидиця відзначала лікувальні властивості алтайського кедра. Його часто застосовують для лікування захворювань дихальної системи.

Наталя – не єдина, хто згадує слова провидиці про пандемію. Так, учасниця «Битви екстрасенсів» Фатіма Хадуєва теж пов'язувала епідемію коронавіруса з пророцтвами Ванги. За її словами, та казала, що «люди будуть йти і падати прямо на вулиці, і вимирати, як мухи, навіть якщо не хворіли до цього».

Також за багато років до пандемії кум Ванги Сергій Косторной розповідав, що в 2020 році, який ясновидиця описувала як «рік п'яти двійок», на Землю чекає страшний вірус, а кількість заражених досягне 100 мільйонів.

Нагадаємо, астролог, який передбачив президентство Зеленського, назвав дату закінчення коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, моторошні пророцтва Ванги збуваються одне за іншим.

Також Politeka повідомляла, що доля країни вирішена, спливло фатальне пророцтво.