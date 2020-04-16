Болгарская провидица Ванга еще много лет назад предсказала человечеству пандемию китайского вируса, назвав его «легочной чумой»

Об этом в автобиографической книге «Единственные дни» рассказала российский режиссер Наталья Бондарчук, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

В частности, она рассказала о том, что в 1992 году путешествовала по Индии и некоторое время вместе с востоковедом Людмилой Шапошниковой жила в усадьбе Рерихов в западных Гималаях. Художник Святослав Рерих и поведал ей о своем разговоре с Вангой, которая предсказала появление новой смертельной болезни в 2020 году.

Ясновидящая называла этот недуг «легочной чумой» и говорила, что она охватит весь мир. По словам Рериха, Ванга видела вещие сны и была уверена в том, что ученые таки смогут создать лекарство, которое остановит эпидемию, и якобы это будут именно российские специалисты. В своем предсказании ясновидящая отмечала лечебные свойства алтайского кедра. Его часто применяют для лечения заболеваний дыхательной системы.

Наталья – не единственная, кто упоминает слова провидицы о пандемии. Так, участница «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева тоже связывала эпидемию коронавируса с пророчеством Ванги. По её словам, старушка говорила, что «люди будут идти и падать прямо на улице, и вымирать, как мухи, даже если не болели до этого».

Также за много лет до пандемии кум Ванги Сергей Косторной рассказывал, что в 2020 году, который ясновидящая описывала как «год пяти двоек», Землю ждет страшный вирус, а количество зараженных достигнет 100 миллионов.

Напомним, астролог, предсказавший президентство Зеленского, назвал дату окончания коронавируса.

Как сообщала Politeka, жуткие предсказания Ванги сбываются одно за другим.

Также Politeka сообщала, что судьба страны предрешена, всплыло фатальное предсказание.