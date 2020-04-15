Член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков заявив, що Україна швидше стане частиною РФ, ніж поверне Крим

На такий словесний випад чиновника спровокувало інтерв'ю колишнього керівника РНБО Олександра Турчинова, передає Politeka.net.

Серед іншого екс-секретар Ради національної безпеки й оборони заявив, що існує план по поверненню Криму, схожий з проектом деокупації Донбасу.

«Понад три роки тому під час спілкування з пресою президентові поставили запитання по Криму. Він підтвердив, що над цією темою йде робота в РНБО і доручив прискорити ухвалення документа. Ми детально всі відпрацювали — гуманітарний, військовий, економічний аспекти», – підкреслив Турчинов і додав, що у разі потреби цей проект можна розглянути ще раз.

У свою чергу Цеков накинувся на українського політика з образами.

«Турчинов завжди був неадекватною людиною, яка нездатна об'єктивно оцінити ситуацію. Нинішня його заява лише тому підтвердження. Саме такі люди як Турчинов призвели до фактичного руйнування України», – заявив він і додав, що «всі мрії Турчинова залишаться мріями», а Україна незабаром може стати частиною Росії.

Українці не стали терпіти цинізм соратника Путіна, висловивши свою думку з приводу «прогнозу» російського чиновника.

«Ніколи цього не буде, дуже розмріялися.😤😱», «Швидше РФ увійде до складу Китаю», «самі повернете, ще й грошей дасте, побачите!», «На такі заяви потрібно просто порушувати кримінальні справи, проводити слідство й оголошувати в міжнародний розшук, коли-небудь та попадуться», «Видно, Україна – настільки багатий уламок СРСР, що Москва ніяк не заспокоїться, але хороша мисля приходить опосля, поїзд пішов!», «Україна не стане частиною Росії, після благополучної смерті ерефії її територія благополучно приєднається частково на України і частково до Білорусі, Київ буде знову столицею оновленої київської Русі, а Москву перейменує в нью Васюки», – пишуть у мережі користувачі.

Нагадаємо, Безруков розповів, як "благородний" вчинок РФ врятував Крим.

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